Brigitte Susanne Hunt kergitab saladusloori: viimasel poolaastal on miskipärast mu teele sattunud ainult kuulsad mehed

Brigitte käest uuritakse ausalt ka selle kohta, kes on kõige kuulsam inimene, kellega ta on musitanud. "Ma võin niipalju öelda, et viimasel poolaastal on miskipärast mu teele sattunud ainult kuulsad mehed, kellega tuleb tõdeda on olnud meeldivaid elamusi," tunnistab Brigitte, kelle sõnul on kuulsa inimesega suudelda ikkagi teine asi, kui tundmatu kutiga.