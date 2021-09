Britid on maruvihased: Meghan ja Harry oleks New Yorgis nagu kuninglikul visiidil. Paari kasutuses on ka salateenistus

Väljaanne Daily Mail on tõstatanud furoori ka Meghani ja Harry turvameeskonna ümber. Nimelt on paar pärast kuninglikust elust loobumist ja USAsse kolimist rõhutanud, et nad ise maksavad kinni oma turvateenistuse. Antud teema tuli jutuks ka intervjuus Oprah Winfreyga, mille käigus Harry tunnistas, et ta poleks iialgi arvanud, et ta perekond ei jätka turvameeste eest maksmist. Kuid prints Charles oli resoluutne ning teatas, et Harry ja Meghan peavad oma turvalisuse eest ise tasuma.