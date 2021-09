FOTOD | Kaks aastat varjus olnud Ashley Olsen näitas avalikult nägu: endisel lapsstaaril oli enda varjamiseks üllatav põhjus

Eisneri ärimehest isa Eric Eisner on YESi looja ning see on arvatavasti ka põhjuseks, miks otsustas varjus olnud Olsen oma nägu avalikult üle mitme aasta näidata.

Kuigi Ashley pole ise intervjuusid juba pikemat aega andnud, siis tema kuulus kaksikõde Mary-Kate paljastas haruldases usutluses ajakirjaga i-D, miks kuulsad kaksikud enam nii avalikku elu ei ela kui varem. Vaatamata sellele, et oma vanemate tõttu said Mary-Kate'ist ja Ashleyst üldse staarid, on Olsenite perekonnas alati öeldud lastele, et nad elaks tagasihoidlikku elu.

"Meid kasvatati diskreetseteks inimesteks," selgitas Mary-Kate, et nende elusid läbibki nüüd tagasihoidlik joon. Siiski on nende nooremast õest Elizabethist saanud suur Hollywoodi staar, kes oli just sel nädalal nomineeritud mitmele Emmy auhinnale.