Eesti oma hip-hop saadik maailmas, Majorlilkween, paugutab oma uuel singlil „Can I b Honest" koos USA maineka räppari Flipp Dineroga.

Majorlilkween, kellel on varasemaid kollaboratsioone nii Bodega Bamzi, kui ka Genkaga räägib „Can I b Honest“ sünniloo: „Karantiini ajal tegin intervjuu New York underground hip-hop fotograafia legendi 1000Word$-ga. Ma mainisin talle, et ma olen ühe New York underground artisti fänn, kes on Cinematic label’i artist. 1000Word$ teab neid tegijaid hästi ja viis mind plaadifirmasse. Esialgse plaani kohaselt pidin ma sel päeval hoopis ühe teise artistiga koostööd tegema, aga kui ma label’isse jõudsin oli seal chillimas ka Flipp Dinero A&R. Kui ta mind nägi ja beat-i kuulis siis arvas, et ma olen hoopis parem fit Flipp Dinero jaoks. Samal päeval kohtusime juba Flippiga facetime’s. Järgmise päeva hommikul kell 7 oli lugu juba valmis. See kõik oli super random ja kiire sündmuste edenemine, kuid samas „it was meant to be that way““.

Flipp Dinero kokkuvõte loost kõlab järgmiselt: „Can I b Honest on minu ja Alexi kuum ja energeetiline duett. Minu loo tegelaskuju on mees, kellel on süda murtud ning, kes põgeneb oma mure eest arvuti mängu. Ma kirjutasin oma osa valmis ning Alex jälgis mu ideid ja mõttekäike ning me segasime kokku minu ja tema soundi ning biidi.“

Intrigeeriva video autor on Majorlilkween ning USA -st pärit director SoKrispy. Video saab võtta kokku sõnadega: „Virtuaalne küberstripiklubi, mis on ühtlasi ka mäng“.