Chris Pratt laenab uues animafilmis hääle maailmakuulsale videomängutegelasele

Nintendo kõige tuntum karakter on taas saanud suurt tähelepanu kui mänguloojad andsid teada, et uues animafilmis annab itaallasest torumehele hääle Chris Pratt.

Tegu on järjekordse videomängul põhineva filmiga, mis viimastel aastatel on tehtud. Viimati sai kinodes näha detektiiv Pikachut ning siil Sonicut.

" Super Mario " nostalgiat rõhutas ka Chris Pratt, kes ütles, et mängis lapsena seda mängu palju. Aga Universali stuudio projekt, mis peaks avalduma 2022. aastal, võtab sellega ka suure riski.

Aastate jooksul on tehtud mitmeid ebaõnnestunud filme, mis põhinevad videomängudel. Kõige märkimisväärsem selle juures on 1993. aastal esilinastunud "Super Mario" esimene filmikatsetus, mis oli suur läbikukkumine. Aasta hiljem, 1994. liitus Kylie Minogue Belgia näitleja Jean-Claude van Damme'iga, mängides üheskoos "Tänavakaklejas". Film oli nii halb, et kumbki ei ole seda arusaadavatel põhjustel hiljem enam maininud.