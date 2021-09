Ülimenukas drag queenide saates astus üles Eestist inspiratsiooni saanud võistleja

Christopher Alexander Adamson, kelle drag queeni nimi on Vanity Milan, kandis saates Eesti rahvuslinnu suitsupääsukese motiive. Pane tähele, tema perekonnanimi tuleneb Eesti moedisainerilt Siim Adamsonilt, kellega Christopher on abielus.

Saates "RuPaul's Drag Race" astuvas üles erinevad drag queenid, kes püüavad enda seast parima välja selgitada. Igas saates kukub välja kõige nõrgem osaleja. Saade sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kus selle looja RuPaul ka pärit on, aga see on saanud suureks fenomeniks ka üle kogu maailma. Enamasti just seksuaalvähemuste seas populaarne saade on fänne võitnud ka hetero meeste ja naiste seas.

Eestis saadet küll ei näidata, aga oma koht on seal ka eestlastel. Vanity Milani suitsupääsukese kostüümi autor on Taavi Turk ja peaehte disainis abikaasa Siim. Vanity on 29-aastane ja pärit Londonist. "Mul ei ole motot, aga mu abikaas ütleb, et ma olen nagu peer - vaikne, aga surmav," ütles ta.

Pärast saate eetrisse tulekut tundis Vanity Eesti osas niivõrd suurt uhkust, et postitas kostüümist pilte ka sotsiaalmeediasse. "Eesti on minu kinnisidee. See ei ole küll füüsiline asi, aga see on minu kõik," kirjutas Vanity Facebooki.

Ta andis sotsiaalmeedias teada, et kolis Eestisse 2011. aastal, et armastust ning õnne otsida. Vanity nimetab Eestit oma teiseks koduks, sest elas siin viis aastat ning ta on eestlasega abielus. Ta töötas siin elades klubides, restoranides ning tantsukoolis. "Kohtasin seal olles mitmeid imelisi inimesi. Olen näinud Eesti kultuuri vaieldamatut ilu," kiitis Vanity Eestit.