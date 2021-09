Maire Aunaste viimased sõnad emale: me kõik tahame, et sa tuleksid koju tagasi. Aga kui sa ei taha enam võidelda, siis ära enam võitle

Selle nädala alguses tõmbas Maire Aunaste üle mitme kuu jälle tähelepanu, kui avaldas oma sotsiaalmeedias, et ta on viimased pool aastat, pärast Maalehest purjutamisest pärast vallandamist, töötu olnud. Aunaste avaldas saates "Hommik Anuga", et kuigi veel enne selle postituse tegemist oli tal aega maa ja ilm ning magada võis kasvõi terve päeva, siis pärast postitust on saanud ta tööpakkumisi, mis Aunaste taas tööjärjele aitavad.