Mari Lill avaldas, et osatäitmine filmis "Kratt" oli tema ekstreemseim roll

Ta tunnistas, et osanud filmi head vastuvõttu ette kujutada ja arvas, et see jääb nišiasjaks, vahendab Menu.

Lill tunnistas, et roll, mille ta tegi "Kratis", on igatahes tema elu kõige ekstreemseim roll. Kuigi filmis on palju veriseid, tehniliselt keerulisi ja ka pikantse huumoriga stseene, kinnitas Lill, et ta usaldab noori.

"Usaldust ei saa kusagilt õppida, see lihtsalt tekib. Kui usaldus on, siis on kõik – siis võid teha, mis tahad," märkis ta.

Ta märkis, et oli "Krati" edust üllatunud. "Muidugi ma ei kujutanud ette, et sel nii hea vastuvõtt on. Mõtlesin, et see jääb ikkagi nišiasjaks."

Rääkides sellest, kas "Krati" roll on tema üks viimase aja paremaid töid, tõdes Lill esiti, et film on hoopis midagi muud kui teater, ja sõnas ka, et teatris on näitleja vähem nähtaval kui televisioonis ja filmis.