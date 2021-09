Sulo surmasuust pääsemisest: ju siis karma mind karistas ja hää, et niigi läts!

"Mõni päev enne seda juhtumit veel naersin, et kust mu kallis abikaasa sel aastal juba viis herilasetorget on saanud... ju siis karma mind karistas ja hää, et niigi läts! Räägin seda kõike selleks, et kui kes tahes satub sarnasesse olukorda, ärge peljake kohe abi paluda ja kutsuda, sest viivitamine võib maksta teile isegi elu."