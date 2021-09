Lauljatar Sophie Ellis-Bextor: mind vägistati, kui olin kõigest 17-aastane

Metro vahendab, et Sophie kirjutab seigast oma peagi ilmuvas raamatus, millest nüüd üks katkend avaldati. Lauljatar rääkis, et kohtus endast tosin aastat vanema muusikuga ühel kontserdil. Pärast läksid nad mehe korterisse, kus suudlesid.

42-aastane Sophie, kel on viis last, märkis, et loodab oma kannatuste jagamisega olla toeks teistele, kes sarnases olukorras. Vägistaja nime ta ei avaldanud.