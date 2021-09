ARMAS KLÕPS | Palju õnne! Netflixi menusarja "Riverdale" staar KJ Apa sai isaks

24aastane "Riverdale'i" staar ja 27aastane modell Clara Berry tervitasid 23. septembril oma esimest ühist last. Berry kinnitas rõõmusõnumit oma armsas Instagrami postituse eile, hodes käes oma poja väikest kätt.

"Ta on täislikkuse kehastus," tõdeb ta lisaks sellele, et ta on üks õnnelikumaid inimesi.