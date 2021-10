ANDRUS ANSIP 65 | Seninägemata fotod ja mälestused endise peaministri värvikirevast elust

ANDRUS ANSIP on hariduselt keemik. Ta on tegutsenud ettevõtluses ja panganduses. Tartu linnapea sai Andrusest 1998. aastal ja sel ametipostil oli ta 2004. aastani. Seejärel tõusis Ansip majandus- ja kommunikatsiooniministriks ning 2005. aastal peaministriks. Valitsusjuht oli ta 2014. aastani. Aastatel 2014-2019 oli Ansip Euroopa Komisjoni asepresident ja praegu on ta Euroopa Parlamendi saadik.

Argo Ingver