VIDEO | Põnev vaatamine! Valmis esimene treiler Netflixi sarjast, kus staaride kõrval näitlevad ka Henessi Schmidt ja Pääru Oja

Foto: kuvatõmmis Youtube videost / Karli Saul

Juba mõnda aega on avalikkuses räägitud, kuidas kaks Eesti näitlejat Henessi Schmidt ja Pääru Oja on seotud Netflixi vändatava ajaloolise draamasarjaga "Vikings: Valhalla". Nüüd on avaldatud ka sarja esimene treiler.