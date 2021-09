INTERVJUU | Eleryn Tiit esimesest suurest suhtest tuntud stilistiga: ma saan temaga olla sada protsenti mina ise

ELERYNI VANEMAD TOETAVAD TÜTART VÄGA: “Mu ema on lasteaiakasvataja. Kui keegi küsib, et millega Su isa tegeleb siis ma ütlen, et tead ta tegeleb millegagi - ta on põhimõtteliselt mehaanik,” tõdeb Eleryn.

"Võib-olla tõdemus varateismelisena, et ma pole piisavalt hea, on ka mind sundinud rohkem pingutama ja vaeva nägema," mõtiskleb äsja oma uhiuue singli "Kõikjal kõiges" avaldanud lauljatar Eleryn Tiit (25). Lähiaastad on Elerynile toonud rohkelt võimalusi kohalikul muusikamaastikul, alates näosaatest lõpetades koostööst 2 Quick Startiga. Ka isiklik elu on tal viimasel aastal möödunud muutuste tähe all.