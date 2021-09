VÕRDLE | Charlesi ja Camilla väidetav sohilaps näitas tõestust, mis paneb isegi skeptikud uskuma, et tegemist on paari pojaga

Scanpix

Juba aastaid on austraallane Simon Dorante-Day väitnud, et ta on sinivereline. Nimelt rääkis mehe vanaema juba mitme aastakümne eest, et tema isaks on prints Charles ja emaks Camilla Parker-Bowles. Tavaliselt on sellistel vandenõuteoreetikutel vähe tõestusmaterjale, kuid Simon on surmkindel selles, et ta peaks tegelikult prints olema.