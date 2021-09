FOTOD | Tallinna nooblis peokohas valiti lähiriikide parimad kokteilimeistrid: kohal olid mitmed tuntud näod

Moutai on Hiinas kõrgelt hinnatud luksuslik jook, mida on valmistatud juba üle 2000 aasta. Jooki valmistatakse orgaanilisest sorgast (nisuga sarnane teravili) ning ühe pudeli Moutai valmistamiseks kulub viis aastat. See on prestiižne kingitus ja traditsiooniline jook Hiinas.