Noorel naisel on nõnda palju eneseteadlikkust, mida enamik koguvad terve elu, et jõuda samasse punkti, kus on tema.

"Ma arvan, et ma olen hea näitleja," sõnab Brigitte Susanne Hunt. "Ma arvan, et ma olen see inimene, kes on sellise lapsepõlvetraumaga, et mul on väga palju erinevaid nägusid. Näitlengi, et mul on kogu aeg kõik hästi," kirjeldab ta siiral toonil.