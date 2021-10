KAUNIS PAAR Maarja ja Robert. Erakogu

"Oleme suhteliselt vähe koos olnud, samas piisavalt kaua selleks, et mõista, et me ikka väga tahame koos olla," muheleb Robert Rool oma armastatust rääkides. "Õhtu!" üks saatejuhte naudib head hoogu nii era- kui tööelus – hiljuti tunnustati teda uhke tiitliga ka Eesti filmi- ja teleauhindade galal.