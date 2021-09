Vargusega vahele jäänud Siiri Sõnajalg kohtusse ei ilmunud

Tänasele kohtuistungile Siiri Sõnajalg ei ilmunud. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane tõdes täna Kroonikale, et Siiri viibib välismaal ravil ja käesoleval aastal ei plaani Eestisse naasta. "Kohus otsustas istungi määramata ajaks edasi lükata ja võtta ühendust S. Sõnajalaga, et uurida võimaluse kohta arutada asja videosilla teel," ütles ta.

2020. aasta kevadel kajastas ERR , et Harju maakohus mõistis videosilla vahendusel Siiri Sõnajala süüdi süstemaatilistes veinivargustes ja karistas teda tingimisi vangistusega.

Sõnajalg vabandas oma teguviisi pärast sotsiaalmeedias. "Mu rahvas, andesta mulle, kui suudad. Mina suudan, usun, et kõike heastada on võimalik, et suudan teenida oma rahvast ja ühiskonda parimate võimalike vahenditega, parimal viisil. Näen juba lähitulevikus selleks suuri võimalusi avanemas," kirjutas ta Facebookis.