Foto: Scanpix

Kätte on jõudnud eriline nädal, sest neljapäeval jõuab ülemaailmsesse kinolevisse üle pika uus James Bondi film pealkirjaga "No Time to Die". Tegu on Daniel Craigi viienda Bondi filmiga viimase viieteist aasta jooksul. Kui palju on staarnäitleja filmide pealt tegelikult teeninud? Variety sõnul on tegu ühe enim teeninuma näitlejaga maailmas.