Will Smith ja ta abikaasa lubavad kõrvalisi seksuaalsuhteid: abielu ei saa olla vangla

53aastane näitleja avalikustas oma ebatavalise suhte novembrikuises väljaandes GQ sõnumiga, kus ta tunnistas, et abielu ei saa olla vangla. Will, kes on Jadaga abielus olnud 24 aastat, selgitas: "Jada ei ole kunagi uskunud tavalisse abielusse. Tal on olnud perekonnaliikmeid, kes on olnud ebatavalistes suhetes. Ühesõnaga ta kasvas üles hoopis teist teed pidi, kui mina seda tegin."