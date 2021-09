Alates tänasest on kroonprintsess Victoria ja prints Daniel külastamas Eestit, et edendada suhteid Rootsi ja mitmete äriringkondade vahel. Kuninglikku paari võõrustav Rootsi suursaadik on külastusest äärmiselt lummatud, kinnitades seejuures, kui oluline on seesugune visiit Rootsi ja Eesti suhetele.

Sellegipoolest on kroonprintsess Victorial juba varasemalt oma venna Carl Philipi kaudu eriline suhe Eestiga. Loe lähemalt, miks ja millistel asjaoludel!