Mitmed kaaskondlased Dave Bentonile: sa oled hull ega jõua laulmisega iial kuhugi

„Mitmed kaaskondlased ütlesid mulle, et olen hull, ega jõua iialgi laulmisega kuhugi. Loominguline tegevus paistis paljudele vastumeelne, sest nende silmis oli see valdkond mõttetu – sa oled kas ärimees või eikeegi! Minu sees aga kerkis üles painav küsimus, “mida oma eluga tegelikult peale hakata?“ Ta tõdeb, et on õppinud oma elus, et mis iganes sinuga juhtub, elu läheb edasi," sõnab Dave Benton.