Jõhkrate kuritegude eest süüdi mõistetud R Kelly eksnaine on ahastuses: see pärand läheb edasi ju minu lastele!

"Ma tunnen, et mu süda on kahes kohas," tunnistas 47-aastane kolme lapse ema saatele "Good Morning Britain". "Minu süda kuulub kindlasti ohvritele ja nende julgusele, mis oli vajalik selleks, et nad saaksid oma loo ära rääkida, kuid samal ajal murdub mu süda emana, sest see on nüüd pärand, millega minu lapsed ja lapselapsed peavad igavesti tegelema."

Siiski loodab ta, et nende ühised lapsed jätkavad oma isa armastamist. "Toetan oma lapsi vaatamata, mida nad oma isa suhtes tunnevad, sest päeva lõpuks, olenemata sellest, kas keegi üldse kunagi ostab ta muusikat, kas ta mõisteti süüdi või ei olnud ikkagi süüdi, on tähtis see, et see on nende isa," arvab naine.

Drea, kes oli R Kellyga abielus aastatel 1996 kuni 2009, arvab, et tema saab end süüdimõistetud kurjategijast distantseeruda, kuid mehe veri jookseb ikkagi tema laste soontes. Ta ei ole teinud mingit saladust sellest, et nende liit oli tema jaoks raske katsumus. "See oli elu pidevas hirmus, nagu munakoortel kõndimine. See oli hirmutav, sest sa ei teadnud kunagi, milline versioon temast täna eksisteerib," on Drea varasemas intervjuus öelnud.