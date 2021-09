Kas see saab Andrew'le saatuslikuks? Printsi süüdistaja leidis endale ootamatult tähtsa tunnistaja

Shukri Walker on andnud juba oma kirjaliku ütluse FBI-le. Naise sõnul mäletab ta seda õhtut vägagi eredalt ning tema advokaat kinnitas, et Walker on nõus New Yorgi föderaalkohtu ees ka antud pidu kirjeldama.

Virginia, kes on nüüd 38-aastane, on varem väitnud, et teda sunniti Andrewga seksima Londonis, New Yorgis ja ka Jeffrey Epsteinile kuulunud Kariibi meres asuval saarel. Just Londonis aset leidnud vahekorra kohta on ta varem öelnud, et teda sunniti seksima pärast ööklubis käiku. Seda kinnitaksid ka Walkeri ütlused.

"Nägi välja, nagu ta (prints Andrew – toim) oli nautimas õhtut. Ta oli tüdrukuga, kes oli umbes minuga sama vana, võib-olla isegi natuke noorem. Kuid ta ei naeratanud, just vastupidi," meenutas Walker.

Põhjuseid, miks naisele jäi too õhtu nii eredalt meelde, on mitmeid. "Nad olid seal selle naisega, keda just arreteeriti, Ghislane Maxwelli ja Epsteiniga. Ma ei unusta kunagi seda õhtut, sest mulle öeldi, et see on päris prints," selgitas Walker.

2019. aastal BBC-le antud intervjuus väitis Andrew, et oli kõnealusel õhtul Surreys asuvas pitsarestoranis koos oma tütrega.

Samuti lükkaksid Walkeri ütlused ümber ka printsi väite, nagu ta poleks kunagi Virginiaga kohtunud. Siiani on Andrew öelnud, et ta tõesti ei mäleta, et oleks seda naist päriselus näinud. Siiski on juba aastaid käinud meedias ringi foto sellest, kuidas Andrew poseerib alaealise Virginiaga.