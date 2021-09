Vallaline linnapea Mihhail Kõlvart vihmavarjuhoidjatest: ma ei lubaks seda naisterahval kunagi teha

KINNISE LOOMUGA Mihhail ütleb, et ta on väga tagasihoidlik inimene - avaneb tasa ja targu. See on ehk ka üks põhjuseid, miks tal pole olnud eraelus suurt õnne.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kahetseb, et ta ei ole olnud piisavalt olemas oma üheksa-aastase tütre jaoks. Ja tunnistab ka, et ta pole eraelule küllalt pühendunud: "Oleks loomulik, et ka minu kõrval oleks naine, kuid see eeldab, et ma saaksin talle vastu anda seda, mida tema mulle annaks."