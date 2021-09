FOTOD | Emotsionaalsed kaadrid haiglavoodist: Chrissy Teigen mälestab pea aasta tagasi kaotatud poega

Eile jagas Teigen tagasivaadet oma kaotatud pojale, lisades juurde emotsionaalsed kaadrid haiglavoodist. Teigen on sealsetel piltidel löödud ning nutab, John proovib teda lohutada.

"Aasta tagasi sa andsid mulle valu, mida ma iial poleks osanud ette kujutada. Samas näidates, et ma võin ellu jääda kõike läbi elades, isegi kui ma ei tahaks," kirjutab Teigen. "Ma ei saanud sinu eest hoolitseda, kuid sa tulid ja läksid, et ma saaksin enda eest hoolitseda ja end armastada," lisab ta. Teigen kirjutab lõppu, et ema ja isa armastavad teda igavesti.