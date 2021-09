Tapetud reisiblogija kallimat koos politseiga otsinud ekspert: üllatav, et vanemad ise oma poega taga ei otsi

Laundrie peret esindav advokaat Steven Bertolino kinnitas, et Brian käis perega pärast Gabby Petitole saatuslikuks saanud reisilt naasmist matkal, aga eitas, et pere aitas 23-aastasel noormehel end võimude eest peita, kirjutas The Independent.

Advokaadi sõnul tulid kõik kolm matkalt koju tagasi ning tema pere tõepoolest ei tea, kus noormees on.

Pinella maakonna pargiosakond kinnitab, et Briani ema registreeris end Fort DeSoto laagriplatsile sisse 6. septembril ning lahuks sealt 8. septembril. See juhtus kolm päeva enne seda, kui Gabby kadunuks kuulutati.

TooFab kirjutab, et politsei otsis Brian Laundrie't pikalt Carltoni reservaadist, kuid kahe nädala jooksul meest leida ei suudetud. 30 aasta pikkuse kogemusega Florida karjakasvataja, kes aitas Brianit sealt otsida, ei usu, et noormees oleks seal kaks nädalat hakkama saanud.

"Ma ei tea, kuidas seda muudmoodi öelda, aga seal ei ole võimalik kaks nädalat hakkama saada. Ma olen elu aeg metsast sisse ja välja käinud ning üks asi, mida ma selle aja jooksul ära olen õppinud, mitte keegi ei saa seal kaks nädalat jalgsi hakkama," sõnas Alan McEwen.

Peale ohtlike alligaatorite, pantrite, metssigade, mustade karude ning madude peab metsas viibija võitlema ka sääskedega. Lisaks sellele on ka topograafia ohtlik – tihe võsa peidab endas kraave ja kuristikke, kuhu kogenematu seikleja võib kukkuda. Viimased kaks nädalat on piirkonna üle ujutanud ka suured vihmahood, mis muutis Brian Laundrie jaoks seal viibimise veelgi raskemaks.

Kuigi McEwan on skeptiline, et Brian Laundrie soos ellu jäi ning end sealt peidab, siis ei usu karjakasvataja, et Brian seal üldse on. Kui ta seal oleks, oleks ta surnud, ja kui ta oleks surnud, siis lendaksid tema surnukeha kohal raisalinnud.