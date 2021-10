Ada Lundveri värvikas elu tuuakse lavalaudadele: ta oli naine nagu orkester!

"Ta oli naine nagu orkester! Ootus on suur, sest elu oli mitmepalgeline ja võimas," ütleb produtsent Tarmo Kiviväli. Kes saab muusikalis Ada rolli, on vara öelda. Kindel on aga, et Ada kõrval astuvad lavale tema saatust mõjutanud suurkujud – Eri Klas, Kaljo Kiisk, Vello Orumets, Eino Baskin, Mikk Mikiver ja Urmas Ott. Inimesed, kes kujundasid eesti kultuuri ja muusika ajalugu. Muusikali stsenaariumi autor on Ott Kilusk.