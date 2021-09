Märt Avandi libakonto läks jälgijatele peale: sõnumi sisu on iseenesest täitsa tõsi

"Keegi on teinud minu nimel libakonto. Kui teile tulevad sõbrakutsed või M

essengeri sõnumid "Mart" Avandilt, siis see pole mina!" teatas Märt.

Selle peale hakkasid Avandi jälgijad talle kirjutama, öeldes, et kahju, et tegu on libakontoga, sest neile meeldis selle alt kirjutatud sõnum.

"Kahju, sõnum oli muidugi väga ilus," kirjutas üks. Avandi vastas, et seda on nii mõnedki öelnud. "Sõnumi sisu on iseenesest täitsa tõsi," pidi näitleja tunnistama.

Poliitik ja koorijuht Laine Randjärv sai "Mardilt" sõnumi lausa keset ööd. "Mina just mõtlesin, et näe – suisa öösel kl 4.24 minu peale mõeldud. Nüüd hommik täitsa raisus," võttis Randjärv saadud sõnumit hea huumoriga.

Eks kõik said aru, et tegu on libakontoga ja võtsid seda hea huumoriga. Peale Avandi on ju libakontodega pidanud võitlema ka Koit Toome, Stefan, Hannes Hermaküla, Anne Veski, Kerli Kõiv jt.