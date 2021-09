Tahad olla üks nendest? Eelsalvesta Mihkel Raua uus lugu ja võida temaga silmast-silma kohtumine!

"Saab saab" on Mihkel Raua esimene eestikeelne singel. "Eks ma olen muusika juurde suuremalt naasmisele ammu mõelnud. Oli ilmselt aja küsimus, millal ma uuesti päris oma bändi kokku panen ja vana armastuse ehk laulude kirjutamise ning esitamise juurde tagasi tulen. Mul on hea meel olla nüüd Made In Balticsi ja Sony Musicu pereliige – usun, et nad on minu loomingu avaldamiseks parimad partnerid," räägib Raud.