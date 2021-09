Noor megatäht kaotas eriti jabural põhjusel suure hulga jälgijaid

Grammy võitnud artist rääkis ajakirjale Elle enda kogemusest, püüdes vahepeal uute stiilidega katsetusi teha. "Inimesed hoiavad mälestustest kinni, neil on sellega teatud side. Aga see võtab nii palju inimlikkust ära. Ma kaotasin 100 000 jälgijat oma rindade pärast. Inimesed kardavad suuri rindu."

Ajakiri tõi välja ka mitmeid kommentaare, mille Billie pärast pildi postitamist sai, kutsudes teda ebasiiraks, silmakirjalikuks, tema pilt valmistas mõnele fännile isegi piinlikust ning Bille't süüdistati selles, et muusikatööstus on teda muutnud.

"Ühel päeval ma kandsin maikat ning see ei olnud isegi provokatiivne pluus. Aga ma teadsin juba, kuidas inimesed mõtlevad, öeldes, et "näe, ta riietub seksikalt, ta tahab kindlasti mingi sõnumi edasi anda". Ei. Väljas on sada kraadi sooja ja ma tahtsin maikat kanda," rääkis laulja.