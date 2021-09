Tegid presidendiga selfie? Kersti Kaljulaiul on üks tähtis palve Eesti inimestele

"Fotokorje alga! Head Eesti inimesed – mul on üks palve teile! Oleme viie aasta jooksul väga palju kohtunud. Paide vallimäel ja Narva promenaadil, Tallinna kesklinna kontorites ja Mulgimaa lautades, kontsakingades, paljajalu ja kummikutes, istudes, kõndides, joostes ja sõites. Neid mälestusi on tõesti palju. Ja kuigi alati ei ole olnud aega kõigiga ühiste piltide tegemiseks, siis tean, et paljudel teist on oma telefonis või kaameras pildid neist meie ühistest hetkedest. Jagage neid minuga ka, palun! Kuidas? Väga lihtne – postita järgmiste päevade jooksul pilt siia kommentaaridesse või oma sotsiaalmeediakontole ja pane juurde teemaviide #minajakersti," kirjutas Kersti Kaljulaid Facebookis.