ÜLEVAADE | Üks pöörasemaid Eesti tõsielusaateid jõudis lõpuks TV3 ekraanile: "Rannamaja" näeb selle kõrval välja nagu lastesaade!

Täna jõudis TV3 eetrisse uus tõsieluseriaal " Poissmeeste pidu", mis on nii räige sisuga, et kanal polnud veel mõne nädala eest kindel, et millisele kellaajale see nende saatekavas isegi sobiks. Kroonika nägi Eesti ühte skandaalseimat telesaadet juba enne tele-eetrit ja pani kirja värvikaimad kohad.