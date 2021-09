FOTOD | Oi, kui armas! Näitleja Adeele Jaago tähistab tütre kolmandat sünnipäeva

"Me ei teadnud, et lapse sünnikaal nii suur tuleb, aga eks ma olen ka ise suur," naljatles Adeele. Näitlejatar on õnnelik, et ta Mattiase loomulikul teel ilmale tõi. "Nime on laps saanud oma isa Jaan Jaago vanaisa järgi, kelle nimeks oli Matti. Nii nagu esimese lapse Salmeli nimi on tuletatud Adeele vanaema Salme nimest. Põhjuseid, miks viidata laste nimedega vanavanematele, on paaril mitu, aga peamine – Jaan on saanud oma muusikugeeni vanaisa Mattilt ja Adeele teatripisik pärineb vanaema Salmelt."