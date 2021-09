Jaagup Tuisk avaldas raadiosinglina loo "Las Mängib Ta" ning sellele ka visuaali, millega tutvustab uut bändi

Suvel EPl ilmunud singlile "Las Mängib Ta" on ilmunud ka visuaal, mille on teinud Hindrek "Masa" Maasik. "Temaga koostöö on meil alati sujunud ja tema visuaalne keel mulle isiklikult alati meeldinud. Otsustasime seekord "stuudio stiilis" visuaali kasuks, et just bändi ehtsust ja olemust näidata ning lisaks sobis see vaib valatult ka antud looga," selgitab Tuisk.