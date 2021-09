FOTOD | Hirmus vaatepilt: sarja "Sõbrad" staar Matthew Perry sattus avalikkuse ette paistes näo ja tundmatu välimusega

52aastast sarja "Friends" staari nähti laupäeval välja jalutamas Starbucksi kohvipoest, kus ta kandis ülisuurt t-särki, valgeid korvpallurite lühikesi pükse ja Nike tosse. Paparatso tabas Perryt parkimisplatsil, kus endine staar kõndis oma auto poole, hoides külma kohvijooki ühes ja telefoni teises käes. Ajal, mil ta sõbra autosse istus, otsustas staar süüdata sigareti ning seda kimuma hakata.

Varasemalt sel aastal on tehtud tähelepanekuid ja spekuleeritud Perry tervise üle pärast seda, kui sarja "Sõbrad" staaride taaskohtumise episoodi promos rääkis näitleja ebamääraselt imelikult. Siiski astus üks kindel allikas Hollywoodi staari kaitseks välja, öeldes, et tal oli just filmimise päeval läbinud hädavajaliku hambaprotseduuri.

"Tal oli valus, mis kõik põhjustas ebamäärast kõneviisi," jätkas allikas, lisades, et eks keegi ei tahaks pärast seda protseduuri miskit filmida. Sellegipoolest on fännid mures, et kas Perry võitleb taas tõsiste sõltuvusprobleemide käes.

Nimelt on Perry varasemalt avameelselt rääkinud oma võitlusest kaine olemisega, mis hõlmas ka võõrutusravi 1997., 2001., ja 2011. aastal, öeldes, et ta ei mäleta populaarse sarja filmimisest sisuliselt kolme aastat. Siiski väidab allikas: "Matthew on öelnud oma ümberkaudsetele, et ta on kaine ning ei ole põhjust muretsemiseks."

Mõni aega tagasi selgus, et Perry ja tema noor kihlatu Molly Hurwitz katkestasid kihluse, mispärast hoiavad mõlemad tänase päevani madalat profiili.