Eesti meeskuulsus Brigitte Susanne Hundile: sa oled kindlasti naine, kellega ma kunagi ei tahaks koos olla

Brigitte sõbranna võttis kiirelt vastamisse enda peale: “Mitte et sa ei tahaks kunagi Brigittega koos olla, vaid Brigitte polekski kunagi sinuga koos – vaata oma küünealuseid!” Brigitte kirjeldas, et mehed ei tee talle just tihti komplimente, sest satuvad temaga kohtudes hoopis isiklike ebakindluste küüsi ning arvavad, et kaunist noort naist on hoopis vaja kuidagi maha teha.