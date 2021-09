ÜLEVAADE | Murtud südamed, rajud peod ja pisarad ehk suhtesaated, mis on eestlasi omavahel kokku viinud ja kirgi kütnud!

Kanal 2 2011. aasta telesaade oli üles ehitatud samamoodi nagu "Maamees otsib naist", kuid seekord polnud tegu maatöid tegevate meestega. Tingimus oli vaid, et neil on aiaga kodu, mille eest naisega koos hoolitseda soovivad. Saates osalesid näiteks IT-spetsialist, turismitalunik ning ettevõtja.

Tegu oli 2014. aastal TV3s olnud suhtesaatega, kuhu olid oodatud vaid need mehed, kes on huvitatud mitmes tõsielusaates osalenud ning ka näitlemisega kätt proovinud Anna Jankelevitšist. Kohtingu ja kaaslase otsing toimus Egiptuse kuuma päikese all.