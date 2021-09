FOTOD | Birgit Sarrap tähistas sünnipäeva väga erilises kohas: aitäh, mu kallis, ikka ja jälle üllatamast!

"Reis oli tõesti üllatus, teadsin vaid, et mind ootab mõneks päevaks kuskile minek aga kuhu, ei teadnud. Meil on traditsiooniks saanud üksteise sünnipäevadel midagi põnevat koos teha ja seekordne reis jääb eriliselt meelde tänu suurepärastele maitsetele, kaunile Viini linna vaadetele ja ooperi külastusele. See oli 10 aasta jooksul Indreku poolt kindlasti kõige romantilisem kingitus, mis ta mulle teinud on, nii et loomulikult olen väga õnnelik ja tänulik," ütles Birgit Kroonikale.