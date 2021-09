VIDEO | Ökosõdalased valasid Jeremy Clarksoni auto kolme tonni kompostmullaga üle

Intsident toimus Clarksoni Mitte Muhvigi talupoe ees Chadlingtoni linnas Oxfordshire'i krahvkonnas. Sündmuskohal olnud inimesed aplodeerisid ja rõõmustasid, vehkisid plakatitega ning karjusid: "Pinnasel on tunded, Clarksonil mitte!"

Telesaatejuht avas poe eelmisel aastal ning soovib nüüd seda laiendada. See aga ei meeldi kohalikele, kelle arvates muudab see liikluse keerulisemaks, rikub pinnast ning ka kohalik politsei on laienduste vastu.