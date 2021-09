Endine TV3 ajakirjanik Harri Kingo: "Poissmeeste õhtu" tuleks eetrist maha võtta

Kingo on aus ning alustab oma sõnavõttu avaldusega, et pole saadet näinud, küll aga on ta tuttav saatega läbi erinevate klippide. Sellest vähesest piisas, et saate vaatamisest loobuda. Ja ta andis ka oma endisele tööandjale terava hinnangu: "kski meie telekanal pole kunagi veel sellisesse labasusse kukkunud kui TV3 selle sarjaga."

Kingo nägi saate kontekstis vaid ohjeldamatut joomist, "ekraanil olid pea et maani täis noored, saate sisuks oli varjamatu seksiiha ja selle eksponeerimine, reklaamklipis oli näha, kuidas üks noormees peksab teist julmalt ja halastamatult."

Telekanal reklaamib saadet kui noorte inimeste armastuse otsimist, aga Kingo arvates on see 100% vale. "Armastusega pole saates üldse midagi ühist. Tegemist on kõige labasema joomapeo pika jäädvustusega. Olgu lisatud, et joomarluse varjamatu propageerimine peaks olema teles välistatud."

Ka tunneb Kingo kaasa saates osalevatele noortele. "Nad on meelitatud ja astetud olustikku, mis on neile täiesti võõras ja mida nad ei kontrolli. Saatemeeskond eksponeerib seejuures halastamatult nende joobes öeldut ja tehtut. Ja kohati on see otseselt rõve ja kuritegelik. Inimese peksmist saates ei saa teisiti hinnata. Selle jäädvustamine ja näitamine kogu rahvale kui armastuse otsimist on saatemeeskonna ja kanali juhtide poolt täiesti absurdne ja vastutustundetu," leiab Kingo.

Hirm noorte ees on lausa nii suur, et see meenutab Kingole olukorda, kus üks noor naisterahvas samamoodi juua täis peaga tõsieluseriaalist osa võttis, aga olles hiljem end ekraanilt näinud, hakkas tal enda pärast nii häbi, et läks vabasurma.

"TV3 peaks selle sarja näitamise koheselt lõpetama. See on allpool igasugust taset. Ning on vaataja otsene solvamine - meie vaataja pole nii madalal tasemel, et nautida sellist rõveduste jada. Minule on täielik mõistatus, kuidas midagi sellist TV3 eetrisse on jõudnud. Sellele küsimusele peaks vastama TV3 juhtkond," ei jõua Harri Kingo ära imestada.