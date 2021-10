FOTOD | Kolm on seltskond? Monaco vürsti armudraamasse on segatud Hollywoodi megastaar

Tegemist on "Ürginstinkti" staari Sharon Stone'iga, kes on enda sõnul olnud Albertiga hea sõber juba aastaid. Kõigepealt külastas üllatav paar 23. septembril Monte-Carlos aset leidnud planeedi tervise heaks korraldatud heategevusgalat. Nädal hiljem väisasid Albert ja Sharon käsikäes ka uue James Bondi filmi "No Time to Die" esilinastust.

Väidetavalt oli Albertil vaja kindlat saatjat, sest Charlene ei saa väidetavalt oktoobri lõpuni Monacosse naasta. Paar on meediale väitnud, et naist on juba märtsist saadik kimbutanud infektsioon ning arstid on keelanud tal lennata.

Siiski on mitmed rahvusvahelised väljaanded rääkinud allikatega, kes on andnud mõista, et jutt halvenenud tervisest on vaid suitsukate nende lagunenud abielule. Prantsuse ajakirja Madame Figaro andmetel on Charlene ostmas endale maja Johannesburgi. Printsessil on kodumaal LAVis kümneid sõpru ning ka mitmed tema lähisugulased elavad siiani seal.