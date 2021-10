Scanpix

Näitleja Demi Moore üllatas tänavu jaanuaris oma fänne uuenenud välimusega. 58-aastase staari palged olid muutunud siledamaks, põsed lopsakamaks ning tema suu oli võtnud ebaloomuliku kuju. Kui vahepeal tundus, et naise nägu on muutunud jälle loomulikumaks, siis värsked pildid tõestavad, et Demi on ikkagi lasknud oma põskedesse midagi süstida.