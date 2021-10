FOTOD | Venemaa esimene kuninglik pulm viimase sajandi jooksul: Romanovite järeltulija abiellub mitmete kroonitud peade ees

Tseremoonia tõttu on Venemaale lennanud näiteks Hispaania kuninganna Sofia, Liechtensteini prints Rudolph ja printsess Tilsim ning Bulgaaria endine kuningas ja kuninganna. Kuna suurvürstil on sugulusidemeid ka mitmete teiste kroonitud peadega, siis võib oletada, et siniverelisi on Peterburis peetavale peole veel tulnud.