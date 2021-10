Mihkel Raud pidi taaskord oma suhtestaatust kommenteerima: see on täiesti põhjendatud küsimus

"Tööd hoiavad mind Eestis. Mulle meeldib Eestis olla ja Eestis elada ja Eestis tööd teha. Eks ma aegajalt käin Ameerikas ka. Praegu on ka superstaari saade, pühapäeval algavad ka otsesaated ja ma olen väga Eestis praegu. Aga mulle ka sobib see," rääkis Mihkel Rauno Märksile ja Maris Kõrvitsale .

Enam vähem kõikidel aastatel superstaarisaate žüriisse kuulunud Mihkel Raud leiab, et kuigi alguses on väga raske ennustada, kes saate võidab, siis võitja ei ole tema jaoks kunagi üllatus olnud.

Miks peaks 52-aastane mees end nimetama poissmehes, kui ta on jätkuvalt noore kaasaga abielus? Mihkel vastas Kroonika pärimise peale järgmiselt: "Aitäh minu peale mõtlemast! See postitus viitab - nagu pildiltki näha - minu kitarridele, mis toovad mu ellu palju rõõmu ja õnne."

View this post on Instagram

Nüüd küsis sama küsimuse Mihklilt ka Maris Kõrvits. "See on täiesti põhjendatud küsimus. Minu elus on olnud perioode, kus ma olen oma eraelust väga avameelselt rääkinud. Mitte vaid rääkinud, vaid ka kirjutanud. Praegu ei ole see periood. Ei ole välistatud, et see periood tuleb kunagi tagasi," vingerdas Mihkel Raud küsimusele vastamisest välja.