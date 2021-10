Nüüd kui Britney Spears on vaba, hakkavad aktivistid teise Hollywoodi tähe nimel võitlema

Liikumise #FreeBritney liikmed tunnistasid, et edaspidi näeb neid toetamas teist Hollywoodi tähte, kelle elu on viimastel aastatel mööda allakäigutreppi käinud. Selleks on näitlejanna Amanda Bynes.

TMZ kirjutas septembri keskel, et kohtunik pikendas näitlejanna eeskostest veel 1,5 aasta võrra ja nüüd lõppeb see aastal 2023. Amanda, kelle eeskostjaks on tema ema, järgmine eeskoste lõpetamise istung on 8. märtsil 2023 ja seni kaua kestab ka praegune situatsioon.

Amanda on eeskoste all olnud 2013. aastast, kui ta sai hakkama mitme veidra tembuga, mille järel tema pere hakkas kahtlema tema vaimses tervises. Tal diagnoositi skisofreenia ja bipolaarsus. Ühe šokeeriva intsidendi kohaselt valas ta oma koera bensiiniga üles ja oleks ta peaaegu põlema pannud.

Amanda Bynes, 2011. Foto: Scanpix

Pärast seda on ta rambivalgusest eemale hoidnud ning tegeleb peale näitlemise nt disainerikooli lõpetamisega. Lisaks sellele ta kihlus ning on proovinud natuke ka räppariks olemist.

Vaatamata nendele väikestele edasiminekutele elus on eeskoste paika jäänud ja jääb selleks veel järgmised 18 kuud.

#FreeBritney liikumise üks asutajaid Megan Radford sõnas, et nad soovivad edaspidigi inimesi eeskoste negatiivsetest külgedest harida ning Amanda Bynesi juhtum saab nende jaoks olema järgmine samm.

Ka Britneyt ei ole praegu täielikult hüljatud. Kuigi lauljanna sai kohtust teda soosiva otsuse, siis pole ta täielikult vaba ning teda toetav liikumine jääb seniks ka tema kõrvale.

Huvitava kokkusattumusena on Britney kui Amanda ka koostööd teinud. Aastal 2000 oli Britney saates "The Amanda Show" muusikaliseks külaliseks. Maailm on ikka väike.