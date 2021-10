Disney ja Scarlett Johansson lahendasid "Musta lese" avaldamisega tekkinud hagiküsimuse

Disney ja Johanssoni vahelise leppe detaile ei ole avaldatud, kirjutas BBC.

Disney stuudio sisujuht Alan Bergman sõnas: "Meil on hea meel, et jõudsime Scarlett Johanssoniga "Musta lese" osas kokkuleppele. Me täname teda panuse eest Marveli kinouniversumisse ning loodame temaga ka tulevikus koostööd teha, järgmisena juba projekti "Tower of Terror" juures."

Ka Johanssonil on hea meel, et erimeelsused on lahendatud ja juba ootab tulevasi koostööprojekte. "Olen ääretult uhke meie koostöö eest viimaste aastate jooksul ning olen nautinud meie suhet koos loova meeskonnaga," andis näitleja avalduses väga diplomaatilise vastuse.

Pärast üheksas Marveli filmis endist vene palgamõrvarit Natasha Romanoffi ehk Musta leske mänginud Scarlett Johansson sai turu nõudmisel viimaks ka soolofilmi.

Johansson kaebas Disney kohtusse juulis, öeldes, et stuudio rikkus tema lepingut. Kokkuleppe kohaselt pidi "Must lesk" minema suurele ekraanile ning Johansson mõistis seda, et enne voogedastusse minemist on see mõnda aega vaid kinodes. Traditsiooniliselt on see periood olnud 90 päeva.

Disney sõnas aga omaltpoolt, et nad täitsid Johanssoni lepingut täies mahus ja tema nõudel pole alust. Film on praegu rahvusvaheliselt teeninud 378 miljonit dollarit, mis on võrreldes nii mõnegi teise Marveli filmiga pigem nadi tulemus.