Suri seebiooperi täht Michael Tylo

Detroiti elanik Tylo debüteeris seebiooperite maailmas rolliga NBC sarjas "Another World". Tylo on kõige tuntum rollide poolest Quentin Chamberlainina CBS-i draamas “Guiding Light”, milles ta mängis aastatel 1981–1984 ja 1996–1997, ning Alexander “Blade” Bladesonina CBS-i seebis “The Young and the Restless” aastatel 1992-1995.