"Poissmeeste peo" Leila uhkustab relvaga: kes järgmisena kuuli saab?

"TV3 peaks selle sarja näitamise koheselt lõpetama. See on allpool igasugust taset. Ning on vaataja otsene solvamine - meie vaataja pole nii madalal tasemel, et nautida sellist rõveduste jada. Minule on täielik mõistatus, kuidas midagi sellist TV3 eetrisse on jõudnud. Sellele küsimusele peaks vastama TV3 juhtkond," ei jõua Harri Kingo ära imestada.